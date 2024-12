Às 15h8min deste sábado (30), um pouco depois do horário previsto, os celulares começaram a apitar por todos os lados em Eldorado do Sul, na Região Metropolitana: no supermercado, na sorveteria, na praça central do município, usuários puxaram os aparelhos do bolso e avistaram uma mesma mensagem: "Alerta extremo".