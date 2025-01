Bombeiros controlam incêndio no centro de Tramandaí, ao lado de depósito de gás

Um incêndio no depósito de uma loja de móveis e eletrodomésticos mobilizou equipes de bombeiros de três municípios na tarde desta sexta-feira (10), no centro de Tramandaí, no Litoral Norte. Segundo o comando da corporação no município, não houve feridos, mas o nível de gravidade poderia ter sido bem pior: a estrutura atingida fica ao lado de um depósito de gás.

O fogo começou por volta das 14h30min na Avenida Fernandes Bastos próximo à esquina com João Pessoa e, cerca de uma hora depois, estava controlado.

Por volta das 17h, os bombeiros seguiam fazendo rescaldo do local. Duas quadras da Fernandes Bastos, na entrada da cidade, seguiam bloqueadas no sentido Litoral-Capital. Em razão disso, havia bastante lentidão no trânsito em toda a área. A ponte que liga o município a Imbé também chegou a ficar interditada temporariamente.

Guarnições do Corpo de Bombeiros do próprio município, de Imbé e de Osório foram mobilizadas para atender a ocorrência. Uma das prioridades foi evitar que o fogo se alastrasse para o depósito de gás atrás do prédio em chamas.

— Lançamos água e removemos botijões de gás. Foi uma das nossas prioridades — explicou o comandante do 9⁰ Batalhão dos Bombeiros, major Jocemarlon Acunha.

Além disso, os prédios próximos foram evacuados por precaução, caso o fogo se alastrasse.