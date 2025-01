Santa Catarina prevê túnel subaquático com investimento superior a R$ 1 bilhão; conheça o projeto

Representantes do poder público estão mobilizados para construir um túnel imerso no Rio Itajaí-Açu, entre Itajaí e Navegantes, no litoral norte de Santa Catarina.

O projeto da estrutura subaquática está em fase de estudos e prevê investimento superior a R$ 1 bilhão na via, valor que pode dobrar se consideradas obras para melhorar a mobilidade urbana na região e que fazem parte do plano. A previsão é que as obras comecem em 2026 e o trecho esteja liberado em 2029.

O país não tem túneis do gênero. Além do projeto catarinense, há uma iniciativa similar, planejada para ser instalada entre Santos e Guarujá, no litoral de São Paulo, mas que ainda não teve obras iniciadas.

O empreendimento em Santa Catarina é fruto do Projeto de Mobilidade Integrada da Foz do Rio Itajaí (Promobis), que envolve 11 municípios.

Como é o projeto

O túnel terá 548 metros de extensão e 29 metros de profundidade no Rio Itajaí-Açu, que separa os dois municípios. Estão previstas faixas exclusivas para veículos, ciclistas e pedestres. As duas cidades somam 347 mil habitantes e a conexão entre elas é feita por balsas – para pessoas e veículos de pequeno porte.

— Esse é o grande entrave da mobilidade na nossa região. Temos o aeroporto e o porto de Navegantes de um lado do rio e, do outro, o porto de Itajaí e municípios turísticos como Balneário Camboriú, Itapema e Bombinhas. Pela BR-101, a conexão hoje dá 20 quilômetros; com o túnel ficaria em poucos metros — afirma João Luiz Demantova, responsável técnico pelo Promobis.

As entradas e saídas serão no bairro Imaruí, em Itajaí, e no bairro São Domingos, em Navegantes. Promobis / Divulgação

Por que construir um túnel

A ideia inicial para resolver o problema da ligação entre as cidades era construir uma ponte. No entanto, a estrutura precisaria ter 65 metros de altura para comportar o fluxo de navios do porto de Itajaí, um dos principais do país. Pontes menores e móveis foram analisadas.

— Estudamos vários modelos de pontes e vimos que o custo se aproximava do valor da construção de um túnel. Também observamos que as principais regiões do mundo com portos optam por túneis para não inviabilizar o crescimento da atividade portuária — acrescenta Demantova.

Segundo ele, o túnel imerso terá partes pré-moldadas ancoradas sobre o leito do rio a uma profundidade de 29 metros, a fim de garantir um calado livre para navegação de 13 metros. Não será preciso escavar o curso d'água para a construção.

— Obras feitas no subsolo causam menos impactos ambientais, poluição visual e sonora do que uma ponte. Um túnel é um processo mais complexo, mas tem uma velocidade de implantação mais rápida — garante.

Análises serão feitas neste ano para medir o impacto ambiental da obra. As entradas e saídas serão no bairro Imaruí, em Itajaí, e no bairro São Domingos, em Navegantes. O local, no entanto, poderá ser alterado se estudos para a instalação indicarem outro ponto com melhores condições.

Origem do recurso

O túnel imerso prevê investimento total de US$ 188 milhões (R$ 1,14 bilhão na cotação atual), dividido entre poder público – US$ 8 milhões (R$ 48,7 milhões) – e iniciativa privada – US$ 180 milhões (R$ 1,09 bilhão). O recurso público seria para as obras de mobilidade e estudos do projeto.

Após os estudos, será aberto um edital para a iniciativa privada entrar no investimento. A empresa vencedora terá direito a explorar o trecho durante 35 anos.

— A construção será toda financiada com recursos privados. A empresa vencedora poderá cobrar tarifas com valores similares às que existem hoje (na travessia). Nossos estudos de viabilidade econômica mostram que o investimento é atrativo para o mercado — pondera.

Os valores previstos para as tarifas são de R$ 4,50 para motocicletas e R$ 10 para automóveis; o montante cobrado para caminhões ainda não foi determinado.

Outros projetos na região

Além do túnel imerso, o Promobis contempla outras iniciativas na região: sistema de transporte coletivo regional 100% elétrico (BRT), implementação de corredores de mobilidade e obras de resiliência climática em Balneário Camboriú.

A somatória dessas melhorias (túnel e mobilidade urbana) pode chegar a R$ 2 bilhões, com prazo de término dos trabalhos em 2032.