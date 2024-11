O governo federal anunciou nesta segunda-feira (18), a ampliação da área de funcionamento do Defesa Civil Alerta, um sistema de envio de alertas impositivos da Defesa Civil Nacional em casos de desastres de grande perigo. Lançado em agosto, o projeto piloto já foi testado em 11 municípios e, na nova fase, alcançará mais 37, sendo 36 no Rio Grande do Sul.