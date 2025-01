AIE prevê recorde de produção de energia nuclear em 2025

A Agência Internacional de Energia (AIE) anunciou nesta quinta-feira (16) que prevê um recorde global em 2025 para a produção de energia nuclear, um setor em que a China está ganhando importância em detrimento dos Estados Unidos ou da Europa.

Mais de 70 gigawatts de nova capacidade nuclear estão atualmente em construção em todo o mundo, um dos níveis mais altos dos últimos 30 anos, disse a AIE em um relatório intitulado "The Road to a New Era for Nuclear Power".

O relatório afirma que a produção de energia nuclear já aumentou para 2.742 TWh em 2023 e que a tendência continuou em 2024, com 2.843 TWh.

Até 2025, sua previsão é atingir 2.900 TWh, o que representaria quase 10% da produção global de eletricidade.

Esse crescimento se deve ao uso extensivo de eletricidade para alimentar fábricas, veículos elétricos ou centros de dados, crucial em um contexto de aumento da Inteligência Artificial, explica a AIE.

Em 2023, havia mais de 410 reatores em operação em cerca de 30 países.

"Estamos entrando em uma nova era para a energia nuclear", disse Fatih Birol, diretor executivo da AIE em uma entrevista à AFP.

"Este ano, 2025, a produção de energia nuclear será a mais alta da história", previu ele.

- A ascensão da China -

Após o declínio causado pelo acidente nuclear de Fukushima em 2011 no Japão, essa recuperação da energia nuclear está sendo impulsionada especialmente pela China.

Dos 52 reatores que começaram a ser construídos em todo o mundo desde 2017, 25 deles são de projeto chinês.

Em contraste, países como os Estados Unidos ou a França ficam para trás devido ao alto custo de desenvolvimento de usinas de energia.

"A geografia global do setor nuclear está mudando", observou Birol. "Desde 1970, o setor nuclear global era liderado pelos Estados Unidos e pela Europa", acrescentou.

No entanto, no Velho Continente, a energia nuclear produz menos de 25% da eletricidade total, em comparação com 35% na década de 1990, e espera-se que caia para menos de 15% em dez anos. Uma tendência semelhante está prevista para os EUA.

Birol diz que o setor está tendo um desempenho pior do que o esperado nesses países. "Os projetos estão, em média, sete anos atrasados em relação ao cronograma e os custos são 2,5 vezes maiores do que o previsto originalmente", disse ele.

"Em cinco anos, a China ultrapassará os EUA e a UE e se tornará a principal potência nuclear do mundo", previu.

- Contribuindo para emissões zero -

Outro desafio para o setor é a concentração de suas fontes de suprimento.

Mais de 99% das capacidades de enriquecimento estão atualmente nas mãos de quatro empresas: China National Nuclear Corporation (15%), Rosatom da Rússia (40%), o consórcio britânico-alemão-holandês (33%) e a francesa Orano (12%).

O setor também está se desenvolvendo com o surgimento de pequenos reatores modulares projetados para eletrificar instalações industriais ou produzir calor.

De acordo com Birol, em 15 anos, esses sistemas poderão competir em termos de custo com projetos eólicos offshore e grandes projetos hidrelétricos.

A AIE observa que, desde 1971, a energia nuclear evitou 72 gigatoneladas de emissões de dióxido de carbono que teriam sido geradas por outras fontes de energia, como carvão, gás natural ou petróleo.

"A principal contribuição para as emissões líquidas zero virá da energia solar, eólica, hidrelétrica e geotérmica", disse Birol. "Mas será igualmente importante usar a energia nuclear para ter um caminho econômico" para atingir esse objetivo.

A agência propõe três cenários para a evolução do setor até 2050, mas todos eles preveem um aumento acentuado na capacidade nuclear instalada no mundo, de mais de 50% no cenário mais cauteloso.