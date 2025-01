Ladrões amarram vigilante e roubam mais de cem monitores e notebooks do Colégio Júlio de Castilhos, em Porto Alegre

Correção: o roubo foi realizado na madrugada de terça-feira (14), e não de quarta-feira (15) como publicado entre as 18h56min e as 20h55min de 15 de janeiro de 2025. O texto já foi corrigido.

Faltando semanas para o retorno das atividades da rede estadual de ensino, o Colégio Estadual Júlio de Castilhos , no bairro Santana, em Porto Alegre, foi alvo de criminosos durante a madrugada de terça-feira (14). Até o momento, ninguém foi preso.

Por volta das 3h, um caminhão estacionou ao lado do Julinho, como também é chamado o colégio. Os itens subtraídos foram colocados dentro do veículo e os ladrões fugiram do local.