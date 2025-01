Condenado por chacina em Minas Gerais é preso entre Nova Petrópolis e Gramado

Um homem de 64 anos, identificado como um dos participantes da Chacina de Unaí, foi preso nesta quarta-feira (15) na Região das Hortênsias. Agentes da Polícia Civil encontraram o condenado entre Nova Petrópolis e Gramado, no interior dos municípios. O crime ocorreu em 2004, em Minas Gerais, quando quatro servidores do Ministério Público do Trabalho e Emprego (MTE) foram assassinados.