Polícia investiga suposto sequestro no caso dos amigos desaparecidos em Canela há seis meses

Era madrugada do dia 17 de julho de 2024 quando os amigos Henrique de Castro Lammel, 31 anos, morador de Gramado, e Luceni Tatiane Inocente Borges , 42, residente em Canela, pararam de responder as mensagens da família. A partir daí, foram considerados como desaparecidos, deixando familiares, amigos e a comunidade apreensivos na busca por respostas sobre o sumiço, que completará seis meses nesta sexta-feira (17).

Em setembro do ano passado, dois meses após o desaparecimento, o delegado responsável em Canela, Vladimir Medeiros, afirmou, sem dar detalhes, disse que uma das linhas de investigação seria sobre suposta relação com o tráfico de drogas. Porém, ainda cercado de mistérios, sem pistas ou suspeitos, a Polícia Civil trata o caso como uma “investigação difícil”, diante de muitos fatores que ainda faltam serem esclarecidos. Uma das hipóteses apontada pelo delegado substituto em Canela, Fabio Idalgo Peres, é a de sequestro. Já a possibilidade de um desaparecimento espontâneo é descartada pelo órgão.

Na época do sumiço, familiares haviam recebido informações de que os amigos teriam ido juntos para São Leopoldo, no Vale do Sinos, com o intuito de buscar encomendas de compras feitas pela internet. Porém, não há provas de que eles chegaram no destino pretendido. Conforme o delegado Peres, a polícia já realizou pedidos de medidas judiciais, sendo que alguns deles apontaram a probabilidade de os amigos terem sido levados para a Região Metropolitana de Porto Alegre, entretanto, sem outras informações que conduzissem ao paradeiro de Henrique e Luceni. Foram feitas, inclusive, divulgações em institutos médicos legais e hospitais. Outras diligências, porém, ainda seguem pendentes, segundo o delegado.