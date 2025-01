Família suspeita que mulher desaparecida há 22 dias em Caxias não esteja mais na cidade

Maitê Luise Farioli Camana morava com uma cuidadora e teria aproveitado um episódio de mal estar dela para fugir. Arquivo Pessoal / Divulgação

O desaparecimento de Maitê Luise Farioli Camana, 27 anos, pode se tratar de uma fuga.

Essa é a suspeita da família que faz buscas desde o dia 23 de dezembro, quando desapareceu, por volta das 9h na Rua Lucas Menegotto, no bairro Lourdes, vestindo blusa preta com corações brancos, calça jeans azul escuro e um tênis salmão.

Maitê, que tem esquizofrenia e déficit intelectual leve, estava em um Centro Espírita, acompanhada de uma cuidadora.

De acordo com a advogada da família, Ticiana Nascimento, ela teria aproveitado um momento de mal-estar da cuidadora para fugir com R$ 2,4 mil escondidos no corpo.

— Há aproximadamente três anos seu quadro de saúde teve uma piora significativa. Foi quando, por determinação do Ministério Público, decidiu-se pela interdição (ato judicial que retira a capacidade de uma pessoa de praticar alguns atos) — diz Ticiana.

Antes disso, Maitê morava em Vacaria com familiares e se mudou para Caxias por determinação do pai. Responsável pela filha, ele mora no Mato Grosso e teve um relacionamento breve com a mãe de Maitê, que morreu quando ela tinha 17 anos.

— Desde a interdição da filha ele montou um apartamento para ela em Caxias do Sul, porque é onde moram algumas de suas irmãs, tias paternas da Maitê. Em Caxias, buscou por tratamento especializado, onde seu quadro de saúde finalmente foi estabilizado. Maitê nunca ficou sozinha, desde o princípio vive em companhia da cuidadora. Mas, para ela, que estava acostumada com a liberdade das ruas de uma cidade pequena, viver em uma cidade grande, acompanhada o tempo todo por uma pessoa, mesmo que rodeada de cuidados e uma vida material confortável, é viver aprisionada — explica a advogada.

Esta não é a primeira vez que Maitê desaparece. Antes, no fim de 2022, também sumiu e foi encontrada em uma mata do Loteamento Villa-Lobos, em Caxias.

A Polícia Civil segue com as investigações. Maitê supostamente foi vista na rodoviária de Vacaria, próximo ao Natal. De acordo com o delegado Caio Fernandes, equipes realizaram a diligência, mas a informação não foi confirmada.

Informações podem ser repassadas para a Polícia Civil de Caxias no (54) 3238-7700, ou no 190.