Corinthians despacha Vila Nova com goleada e encara Ituano nas oitavas da Copinha

O Corinthians se manteve vivo na Copa São Paulo de Futebol Júnior com goleada sobre o Vila Nova por 4 a 1, nesta quarta-feira, em Santo André. Maior campeão do torneio, com 11 títulos, o time alvinegro soube sofrer, quando preciso, e aproveitou as chances criadas para carimbar a classificação com estilo.

Na próxima fase, o Corinthians enfrentará o Ituano, que surpreendeu ao derrotar o Fortaleza, também nesta quarta-feira, por 3 a 2, em Salto. O time do interior de São Paulo vem de resultados inusitados, a exemplo do triunfo sobre o Sfera nos pênaltis. Na ocasião, a partida teve 34 cobranças da marca da cal até que a equipe de Itu se classificasse.

A partida começou morna, sem grandes chances para os dois lados. O Corinthians tinha a iniciativa e trocava passes na entrada da área do Vila Nova, mas não achava espaços para infiltração. Aos 20 minutos, em escapada do time alvinegro pela esquerda, o atacante Dieguinho aproveitou o cruzamento e finalizou forte sem chances para o goleiro Kauã.

O Vila Nova reagiu e aos 28, com Marcos Rondon, assustou a defesa corintiana. O zagueiro Garcez foi pontual para travar a finalização. Dez minutos depois, o goleiro Kauã fez uma grande defesa para evitar o empate após cobrança de escanteio.

Antes do apito final, o Corinthians teve mais duas grandes oportunidades de ampliar, ambas com Bahia. Na primeira, o camisa 5 cabeceou para fora. Na sequência, em um lance com o gol vazio, jogou no travessão.

No segundo tempo, o Vila Nova esboçou uma pressão, mas foi o Corinthians que chegou ao gol. Aos nove, Bahia pegou de primeira e mandou no fundo das redes, redimindo-se das chances perdidas ainda na etapa inicial.

O Vila Nova precisou arriscar e acabou abrindo a defesa para o Corinthians, que aproveitou. Aos 18, o time alvinegro chegou a marcar, mas a arbitragem assinalou impedimento. Aos 26, não teve jeito. Pellegrin cruzou, Denner se antecipou à marcação e fez 3 a 0.