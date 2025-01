Biden adverte para 'oligarquia que ganha forma' nos EUA

O presidente dos Estados Unido, Joe Biden, pediu nesta quarta-feira (15) que os americanos a "mantenham a guarda" contra as ameaças dos oligarcas, da desinformação e da inteligência artificial em um futuro sob o mandato de Donald Trump, em seu discurso de despedida da Casa Branca.

Biden, que será substituído por Trump na segunda-feira, vangloriou-se de ter retirado a economia americana da profunda crise provocada pela pandemia de covid-19 e de ter fortalecido as alianças dos Estados Unidos no exterior.

Em uma clara alusão aos vínculos próximos de Trump com o homem mais rico do mundo, Elon Musk, e outros magnatas, Biden disse que, nos Estados Unidos, está se configurando uma "oligarquia" e "uma perigosa concentração de poder nas mãos de poucas pessoas super-ricas".

No discurso de 25 minutos transmitido pela televisão, Biden disse que os super-ricos que cercam Trump representam uma concentração de "extrema riqueza, poder e influência que literalmente ameaça" a "democracia".

Biden recordou a advertência do presidente Dwight Eisenhower em seu próprio discurso de despedida sobre os perigos de um complexo militar industrial fora de controle e disse estar "igualmente preocupado" com as gigantes da tecnologia atuais.