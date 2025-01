Definido o adversário do Grêmio nas oitavas de final da Copinha

Athyrson (E) fez dois dos sete gols do Bragantino no jogo.

O Bragantino será o adversário do Grêmio nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior . Na noite desta quarta-feira (15), os garotos do Massa Bruta atropelaram o Zumbi-AL por 7 a 0 .

Os gols do Bragantino foram marcados por Riquelme, Filipinho, Athyrson, duas vezes, Kevyn, Marquinhos e Boateng.

Na segunda fase, a equipe paulista eliminou o Flamengo, com vitória por 3 a 1. Na etapa anterior, classificou-se com 100% de aproveitamento no Grupo 24, que tinha União Suzano, Avaí e União-TO.