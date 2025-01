Quem foram os destaques do Grêmio na classificação às oitavas da Copinha

A vitória de 4 a 0 do Grêmio sobre o Goiás, nesta quarta-feira (15), passou pelos pés de três nomes.

As atuações dos guris do Tricolor garantiram a equipe nas oitavas da Copinha 2025.

Destaques em Grêmio x Goiás pela Copinha 2025

Gabriel Mec

Gabriel Mec foi o autor dos dois primeiros gols da partida. Aos 6min, ele chegou bem no ataque, livre para só colocar a bola no fundo da rede adversária.

No segundo, antecipou-se à zaga após cruzamento de Alysson Edward para marcar novamente.

Alysson Edward

Mesmo sendo substituído aos 30min do primeiro tempo — por lesão — Alysson concedeu as duas assistências para os gols de Mec.

João Lima

