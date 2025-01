Grêmio encaminha a contratação de Cuellar

Cuellar tem 32 anos e será o segundo reforço do Grêmio. Reprodução / @AlShababSaudiFC

O Grêmio tem o seu segundo reforço acertado para 2025. O clube recebeu o "sim" de Cuellar para um contrato por duas temporadas, com uma terceira em caso de atingir metas estabelecidas no acordo. Restam apenas questões burocráticas, como a assinatura do contrato, mas as partes tratam a questão como bem encaminhada.

O clube já prepara as questões de anúncio e da logística para a vinda do jogador da Arábia Saudita para o Brasil. Como estava em atividade pelo Al-Shabab, a questão física não será problemas.

Cuellar jogou duas partidas neste mês. Atuou por 19 minutos contra o Al Fayha e por 45 minutos contra o Al Ahli. Pelas conversas dos últimos dias, a avaliação é de que o colombiano está em condições físicas de atuar quando chegar a Porto Alegre.

No futebol árabe desde 2019, Cuellar trabalha com um profissional de Porto Alegre que o ajuda a manter a forma física e a fazer o processo de recuperação após treinos e partidas.

O colombiano entrou no radar do Grêmio após as avaliações feitas no grupo de jogadores. Um jogador com o perfil de Cuellar, um volante que alia boa qualidade técnica com poder de marcação, fez falta em alguns momentos nas últimas temporadas.

Mesmo com a contratação de impacto para uma posição que já conta com Villasanti, o Grêmio não trabalha com a possibilidade de negociar o paraguaio neste momento. Só uma proposta financeira muito atraente alteraria o planejamento da direção.

Na avaliação da comissão técnica, o meio-campo ideal para o início da temporada parte da dupla Cuellar e Villasanti. Dois jogadores que podem cumprir os requisitos esperados por Quinteros de seus volantes. O técnico quer que seus volantes também auxiliem na construção ofensiva, e eventualmente apareceram na área adversário, mas sem abrir mão do poder de marcação.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.