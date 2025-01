Secretário Estadual do Esporte articula junto a Leite liberação de bebidas alcoólicas em estádios

Se depender do secretário estadual do Esporte e Lazer, Juliano Franczak (o Gaúcho da Geral), a conhecida posição do governador Eduardo Leite contra a liberação de bebidas alcoólicas em estádios será alterada.

Em entrevista à Rádio Gaúcha nesta quarta-feira (15), o deputado disse que tem mantido conversas com o governador e com outros integrantes do primeiro escalão sobre o tema.

— A gente vem conversando com todos os clubes e inclusive junto ao governo do Estado, junto ao governador. Com a Segurança Pública, com a Brigada, com o Ministério Público, para a gente achar um meio termo. Até a última conversa que eu tive com o governador, ele falou que era possível, que a gente tinha que fazer alguns ajustes e é isso que a gente está trabalhando — disse o secretário estadual do Esporte e Lazer.