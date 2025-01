Brasileiros recebem prêmios de melhores do mundo da Futsal Planet

Dois jogadores brasileiros foram reconhecidos como os melhores do mundo pela tradicional premiação do site Futsal Planet. Resultados divulgados nesta quarta (15) apontaram que Dyego Zuffo , do Barcelona , e Emilly Marcondes , do Burela , foram eleitos por conta da temporada de 2024. Ambos atuam na Espanha.

O ala Dyego Zuffo foi o capitão do Brasil na conquista da Copa do Mundo de Futsal do Uzbequistão e foi eleito o melhor atleta da competição. Recentemente, recebeu premiação semelhante do evento Mundo do Futsal Experience, que ocorre no Brasil.