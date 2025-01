Marchesín quer deixar o Grêmio e ir para o Boca Juniors, diz imprensa mexicana

Marchesín tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2025. Lucas Uebel / Grêmio / Divulgação

Circula na imprensa mexicana que Marchesín quer deixar o Grêmio para atuar no Boca Juniors. Zero Hora apurou a informação nesta quarta-feira (15), durante o treinamento da seleção do México no CT Parque Gigante, em preparação para o amistoso contra o Inter. O goleiro atuou no país entre 2015 e 2019, no Santos Laguna e no América.

Seria vontade do atleta sair do Tricolor pela "porta da frente". Por isso, ele não interferiu diretamente na negociação entre os clubes. Ainda conforme o repórter, Marchesín espera que o Grêmio receba do Boca Junior um valor considerado justo.

Os argentinos fizeram duas propostas iniciais para o clube gaúcho, de 500 mil dólares (R$ 3,03 milhões na cotação atual) e depois sinalizando com um aumento nas cifras para 800 mil dólares (R$ 4,8 milhões), conforme o repórter Rodrigo Oliveira. As duas cifras foram rejeitadas pela direção gremista.

Marchesín tem contrato com o Grêmio até dezembro de 2025. O técnico Gustavo Quinteros, por enquanto, conta com o goleiro para a estreia no Gauchão, contra o Brasil-Pel, na próxima quarta-feira (22). Nesta semana, o jogador foi afastado dos treinamentos em função de dores do quadril.