Formada em medicina, Aline foi aclamada pelo júri após avaliação em diversos quesitos. Guilherme Flores / Divulgação

O Rio Grande do Sul será representado no Miss Universe Brasil 2025 por Aline Fritsch, de 26 anos. Natural de Lagoão, no Vale do Rio Pardo, ela foi escolhida pela coordenação do concurso para ocupar o posto. A aclamação da miss aconteceu nesta quarta-feira (15), em evento realizado no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Agora, Aline será a candidata do Estado na etapa nacional, que ocorre em São Paulo, no próximo mês.

— São muitos sentimentos. É difícil dar uma palavra só para definir isso, mas com certeza é a realização de um sonho. Poder viver isso é um privilégio gigantesco. Eu estou muito realizada e muito feliz — disse.

A nova soberana foi a primeira inscrita no concurso 2025 no RS, conforme a coordenação regional da competição. Desde a análise da inscrição, segundo a organização, ela foi destacada como uma das favoritas. Formada em Medicina pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), ela participa de concursos de beleza desde os 11 anos, e ganhou ao menos dois.

Entre as competições que ela já participou está o Garota Verão. Após uma pausa em razão dos estudos, ela retornou aos concursos. A modelo vai representar o Estado no Miss Universe Brasil 2025, marcado para o dia 13 de fevereiro, em São Paulo. Ano passado, Eduarda Dallagnol foi a representante no RS.

Mudança no calendário

Uma decisão no calendário do concurso por parte da organização foi divulgada em dezembro, acarretando um encurtamento na preparação da etapa regional.

Conforme Paulo Linhares, coordenador da etapa gaúcha da competição, a mudança busca garantir mais tempo de preparação às mulheres que disputarão o concurso no próximo ano.

Com a estratégia para garantir melhores colocações no ano que vem, Aline em breve terá que dividir os holofotes com outra soberana, já que em maio haverá a coroação de sua sucessora, a qual será responsável por representar os gaúchos no Miss Universe Brasil 2026.

Com a mudança no calendário, a solução foi escolher a Miss Rio Grande do Sul 2025 sem realizar um concurso propriamente dito. A miss foi selecionada após ser avaliada por professores de oratória, passarela, cirurgiões estéticos e pela própria coordenação do concurso.

— Escolhemos ela junto com o júri técnico. Nós fizemos uma análise do corpo, da oratória. Também queríamos nesse ano uma miss que já estivesse formada em uma graduação. Esse ano o Miss Universo quer uma história de vida, uma miss que já esteja formada, que já esteja liderando na sua área — afirma Paulo.