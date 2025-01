Eduarda Dallagnol é a Miss Universe Rio Grande do Sul 2024. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os gaúchos conhecerão duas Miss Universe Rio Grande do Sul neste ano. Nesta quarta-feira (15), será apresentada pela coordenação do concurso a nova soberana, modelo que vai representar o Estado no Miss Universe Brasil 2025, marcado para o dia 13 de fevereiro, em São Paulo.

Mas em breve a miss terá que dividir os holofotes com outra soberana, já que em maio haverá a coroação de sua sucessora, a qual será responsável por representar os gaúchos no Miss Universe Brasil 2026.

Sediar os dois eventos em um intervalo tão curto de tempo – cerca de quatro meses – é um esforço da etapa regional para se adequar às mudanças do calendário nacional do Miss Universe Brasil. O concurso costumava ocorrer sempre no segundo semestre do ano, mas agora será realizado no início.

A ideia da coordenação, conforme publicou o CEO da franquia, Gerson Antonelli, é proporcionar mais tempo hábil para a Miss Brasil se preparar para o Miss Universo internacional, que acontece no final do ano.

— A ideia é ter mais tempo para preparar a Miss Brasil. Queremos fazer igual a países como Tailândia, Venezuela, Filipinas, cujas misses, às vezes, têm quase dois anos de preparação — afirma Paulo Linhares, coordenador do Miss Universo RS.

Como a decisão de mexer no calendário foi divulgada apenas em dezembro, houve pouco tempo para preparar a etapa regional. Dessa forma, segundo Paulo Linhares, a solução foi escolher a Miss Rio Grande do Sul 2025 sem realizar um concurso propriamente dito. A beldade foi selecionada após ser avaliada por professores de oratória, passarela, cirurgiões estéticos e pela própria coordenação.

A coroação será um evento para convidados no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre. Embora não haja premiação para a miss, por se tratar de uma aclamação e não de uma competição, ela terá toda a preparação e guarda-roupa bancados pela organização.

— A miss que foi escolhida já estava inscrita para participar do miss em maio, então conversamos com algumas candidatas e escolhemos quem estava mais pronta para competir no Miss Universe Brasil 2025 — detalha Linhares.

Inscrições

Já o Miss Universe RS 2026 está programado para o final de maio de 2025, em local ainda não definido. Nesta edição, haverá um concurso de fato, sendo que cerca de 42 meninas já se inscreveram e a expectativa é ter até 70 inscritas. A candidata que for selecionada pelo um corpo de jurados receberá, além da faixa, um carro zero quilômetro.

Para se inscrever, é preciso entrar em contato com a organização através do direct do Instagram no @missuniverseriograndedosul ou pelo e-mail missuniverseriograndedosul@gmail.com.