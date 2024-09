Novos tempos da coroa Notícia

"Me sinto uma leoa pronta para enfrentar qualquer desafio": Luana Cavalcante, primeira Miss Brasil casada e mãe, fala sobre representatividade e ambições

Mudanças no regulamento do concurso possibilitaram que a modelo pernambucana de 25 anos ganhasse a disputa nacional. Em entrevista à Donna, ela conta como está se preparando para o Miss Universo 2024, que será realizado no dia 16 de novembro, no México

27/09/2024 - 12h47min Atualizada em 27/09/2024 - 14h26min