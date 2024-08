Foi eleita a nova Miss Universe Rio Grande do Sul. A vencedora da edição de 2024 do concurso de beleza, que teve a grande final realizada neste sábado (10), foi a representante de Novo Hamburgo, Eduarda Dallagnol. Ela, agora, será a candidata do Estado na etapa nacional, que ocorre em São Paulo, no dia 19 de setembro.