Retorno da instabilidade marca a quinta-feira no RS

Instabilidade persiste ao longo da sexta-feira e do sábado. Bruno Todeschini / Agencia RBS

O tempo volta a ficar instável no Rio Grande do Sul nesta quinta-feira (19), com previsão de chuva na maior parte das regiões. O que explica essa tendência é a atuação de uma área de baixa pressão no Paraguai e o transporte de umidade vindo do Norte do Brasil, capazes de influenciar no clima no Sul do país.

Na faixa Norte e Oeste do território gaúcho, assim como em municípios das Missões, Serra, Vales, Campanha e Região Metropolitana, podem ocorrer pancadas de chuva a qualquer hora do dia. Elas podem ser moderadas a fortes, especialmente entre as Missões e o Noroeste do Estado.

Já em cidades localizadas ao Sul, o predomínio é de tempo firme ao longo de toda quinta-feira.

De acordo com a Climatempo, na sexta-feira (20), as áreas de instabilidade seguem atuando e provocando chuva em todo o Rio Grande do Sul. A queda pode vir com intesidade moderada e até com trovoadas, especialmente na metade Norte do Estado. No sábado (21), a frente fria se desloca, provocando precipitações em todas as regiões.

Veja a previsão do tempo para a sua região nesta quinta-feira:

Região Metropolitana

O dia começa com sol entre nuvens na Região Metropolitana. Pancadas de chuva podem ser observadas à tarde e à noite. Em Porto Alegre, a temperatura mínima será de 18ºC e a máxima chega aos 30ºC.

Campanha

A manhã será de céu nublado, com possibilidade de garoa. À tarde, o sol aparece e há previsão de pancadas de chuva. O tempo firme deve retornar à noite. Em Bagé, o termômetro varia entre 18ºC e 24ºC.

Fronteira Oeste

A previsão para a Fronteira Oeste é de céu nublado com possibilidade de garoa pela manhã. À tarde, o sol aparece e há chance de pancadas de chuva. Já o tempo firme predomina à noite. Em Uruguaiana, a temperatura varia entre 21ºC e 27ºC.

Litoral Norte

No Litoral Norte, o dia começa com sol entre nuvens. Pancadas de chuva podem ser observadas à tarde e à noite. Em Torres, a mínima atinge 18ºC e a máxima, 28ºC.

Litoral Sul

Para o Litoral Sul, é esperado sol entre nuvens durante o dia, passando a nublado, com possibilidade de garoa. À noite, ocorrem pancadas de chuva. Em Rio Grande, a temperatura varia entre 20ºC e 25ºC.

Região Central

A quinta-feira começa nublada, com possibilidade de garoa durante a manhã. Há a possibilidade de chuva à noite. Em Santa Maria, a temperatura mínima será de 18ºC e a máxima, de 24ºC.

Região Noroeste

A tendência é de tempo chuvoso durante o dia. À noite, pode chuviscar e o céu ainda fica nublado. Em Ijuí, a temperatura varia entre 20ºC e 25ºC.

Região Norte

A previsão é de que o dia comece com sol entre nuvens, seguido por céu nublado e chuva ainda pela manhã. À tarde e à noite pode ocorrer temporal. Em Passo Fundo, a mínima será de 18ºC e a máxima, de 24ºC.

Região Sul

Cidades da região podem observar sol com algumas nuvens. Pode chover rápido durante o dia e à noite. Em Canguçu, a mínima será de 17ºC e a máxima, de 25ºC.

Serra

A quinta-feira começa com céu nublado e com possibilidade de garoa o dia todo. Chove à noite. Em Bento Gonçalves, a temperatura fica entre 17ºC e 24ºC.