Sessão da Câmara em Frederico Westphalen é interrompida após briga; assista ao vídeo

Uma sessão da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen , no norte gaúcho, teve que ser interrompida na noite de terça (17) depois de confusão envolvendo vereadores e pessoas que acompanhavam o plenário.

O motivo da confusão seria a votação do projeto de lei n° 127/2024 , que extingue cargos em comissão e funções públicas no município de 32,6 mil habitantes.

O texto proposto pelo Executivo extingue pelo menos 31 cargos comissionados . O grupo do atual prefeito José Alberto Panosso (MDB), encabeçada pelo vice João Vendrusculo (MDB), perdeu para Orlando Girardi (PP) , que fez 51,98% do votos válidos .

A sessão foi interrompida por pelo menos 30 minutos e retomada em seguida, com a presença da polícia. Ninguém foi detido.

O projeto foi aprovado pelo Legislativo com quatro votos favoráveis, três contrários e duas ausências. Agora, deve ser sancionado pelo atual prefeito.

Questionada, a Polícia Civil informou que o caso resultou em dois boletins de ocorrência . Há a confirmação do envolvimento de pelo menos um vereador. Um inquérito policial foi instaurado pelo delegado Jacson Oiliam Boni para apurar a situação ( leia a nota na íntegra abaixo ).

A prefeitura de Frederico Westphalen, por sua vez, informou que encaminhou o projeto a fim de reorganizar as atribuições dos cargos em reforma administrativa . "A próxima gestão poderá deliberar sobre a criação e atribuições de cargos em comissão e FGs, de acordo com seu programa de governo", diz nota enviada à reportagem ( leia a íntegra abaixo ).

Notas na íntegra

Câmara de Vereadores

O Poder Legislativo abomina qualquer ato de violência verbal e não-verbal e lamenta o ocorrido nas dependências do Plenário Hilário Piovesan da Câmara Municipal.

Reiteramos o compromisso com a Comunidade e a legalidade, do direito de manifestação dentro dos limites legais e o direito à Democracia".

Polícia Civil

"A Polícia Civil, por intermédio da 14ª Delegacia de Polícia Regional do Interior, informa que foram registrados dois boletins de ocorrência relacionados a uma discussão e tumulto ocorridos durante sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Frederico Westphalen, na noite de 17 de dezembro de 2024.

Diante dos fatos, será instaurado inquérito policial, sob a presidência do Delegado de Polícia Jacson Oiliam Boni, para apuração detalhada das circunstâncias e eventuais condutas criminosas, com o objetivo de garantir a responsabilização legal dos envolvidos, conforme os princípios do devido processo legal.