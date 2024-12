Candidato à presidência da CBF, Ronaldo indica apoio de dirigentes: 'Todos pedindo ajuda'

Pré-candidato ao cargo de presidente da CBF, o ex-atacante Ronaldo Fenômeno disse nesta quarta-feira que foi procurado por dirigentes de federações e clubes em busca de ajuda. O pedido é para que ele trabalhe para resgatar a força do futebol nacional.

"Esse anúncio (da pré-candidatura à presidência da CBF) foi muito bom. Eu estou ainda processando as respostas das pessoas. Tive ligações de presidente de clube, presidente de federação, ex-jogadores, todo mundo pedindo ajuda para gente", afirmou o Fenômeno em entrevista ao programa "Mais Você" da TV Globo.

"A seleção brasileira entra em campo e o nosso povo já é indiferente com o jogo. Vai lá, assiste, mas não tem aquele envolvimento. Na minha época, a seleção ia jogar e o País parava. O Brasil já tem muitos problemas no seu dia a dia, e o futebol era uma coisa boa, unia todo mundo. Perdemos isso. Tem muitos problemas na indústria do futebol, e eu acho que eu estou capacitado para unir a população novamente, trazer a força e o respeito que a seleção brasileira precisa", comentou.