O que avançou nos três maiores (e bilionários) projetos de empresas previstos para o RS

Começará em breve a preparação da área e o encaminhamento do pedido de licenças para construção do data center de R$ 3 bilhões da Scala em Eldorado do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre. A informação é do secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Ernani Polo, que esteve na sanção da lei municipal que criou o distrito industrial de data centers. Uma chance de a empresa ampliar o empreendimento é o avanço do marco legal da inteligência artificial, aprovado no Senado e de volta à Câmara dos Deputados.

Polo também atualizou a coluna sobre o "maior do trio de maiores" investimentos de empresas sendo feitos no Rio Grande do Sul neste momento, que é a nova fábrica de celulose que a chilena CMPC construirá com R$ 24 bilhões em Barra do Ribeiro. Técnicos da Secretaria de Patrimônio da União (SPU) estiveram no porto de Rio Grande analisando a área onde a empresa quer construir um terminal para exportação, essencial para sair o projeto no Rio Grande do Sul. Já tem o parecer favorável, mas o órgão do governo federal precisa ajustar de estaleiro para terminal portuário o objeto do espaço para que o governo do Estado possa licitá-lo.

Por fim, sobre o complexo de R$ 3 bilhões com fábrica de aviões que a Aeromot planeja para Guaíba, o secretário explicou que foi aprovado um projeto de lei para doar o terreno (na área que era para a Ford) porque a empresa argumentou que era necessário tê-lo para conseguir o financiamento do empreendimento, que está com pedido de licença ambiental em andamento na Fepam. Antes, estava acertada uma cessão onerosa com possibilidade futura de aquisição, para evitar o que ocorreu com empresas que ganharam a área e não avançaram nos projetos, como a própria Ford, gerando discussão judicial.

