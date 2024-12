O "calcanhar de Aquiles" a ser resolvido para sair o projeto de R$ 24 bi da CMPC no RS

Enquanto inaugura com pompa a modernização da fábrica de Guaíba, o BioCMPC, a chilena CMPC aguarda uma liberação essencial para garantir o seu outro projeto no Rio Grande do Sul: um complexo industrial de R$ 24 bilhões em Barra do Ribeiro. Já saiu o parecer favorável do jurídico da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), mas ainda não saiu o "ok" final do órgão para manter a cessão ao Estado da área no porto de Rio Grande na qual a empresa quer instalar um terminal para exportação.

Já hoje, 96% do que produz em Guaíba é vendido ao Exterior, com um volume que será muito maior com a unidade de Barra do Ribeiro. Em entrevista ao Gaúcha Atualidade, da Rádio Gaúcha, o CEO global da CMPC, Francisco Ruiz-Tagle, enfatizou a relevância deste local para escoar a produção. É essencial não se perder o "timing" do cronograma do projeto, pois há concorrentes da CMPC de olho no mercado, assim como concorrentes do Rio Grande do Sul de olho no apetite da fabricante. Ou seja, trata-se de um "calcanhar de Aquiles".

O espaço estava destinado à Queiroz Galvão para uma estrutura naval, o que não é mais necessário em um polo ocioso. Um aditivo poderá resolver isso, segundo o parecer. Quando sair a a aceitação pela SPU, o governo gaúcho poderá licitar a área e a CMPC disputá-la, com grande recurso financeiro disponível.

A nova fábrica, em Barra do Ribeiro, será o maior investimento privado da história do Estado. Relembre entrevista recente do Gaúcha Atualidade com o diretor-geral da CMPC de Guaíba, Antonio Lacerda: "Será o maior eixo de celulose do mundo", diz diretor da gigante do Chile com projeto de R$ 24 bi no RS

