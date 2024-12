Cabo de panela de PET, fertilizante de EPI e insumo de caroço de pêssego: projetos do RS que foram à COP29

Aproveitando a deixa da COP29, a Confederação Nacional da Indústria (CNI) construiu um documento que destaca 30 projetos brasileiros de pesquisa e inovação para uma economia de baixo carbono. Entre eles, estão três do Senai do Rio Grande do Sul (Senai RS), que têm uma toada de descarbonização com redução da emissão de gases de efeito estufa. São eles: