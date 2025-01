Puxado por micro e pequenas empresas, BRDE aumenta em 11% o volume de financiamentos em 2024

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Micro, pequenas e médias empresas absorveram R$ 758,7 milhões do total concedido. BRDE / Divulgação

O Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul (BRDE) fechou 2024 com um aumento de 11% no volume de financiamentos concedidos aos setores público e privado do Rio Grande do Sul em relação a 2023. Foram liberados R$ 2,23 bilhões em todo o período. Também foi o segundo ano em que o banco bateu a marca de R$ 2 bilhões, apesar da elevação da Selic nos últimos meses (hoje, a 12,25%), o que tende a encarecer o crédito.

Fortemente atingidas pela enchente e demandando recursos para a reconstrução, as micro, pequenas e médias empresas absorveram R$ 758,7 milhões deste montante. Ao todo, estes três grupos somaram mais de 1,1 mil operações de financiamento.

Em termos de segmentos, comércio e serviços ficaram com R$ 729,6 milhões do que foi concedido para investimentos. Um volume 21% maior do que no ano anterior. Já a indústria tomou R$ 609,7 milhões em financiamentos.

O turismo, também fortemente impactado, teve R$ 200 milhões em créditos liberados via Fundo Geral do Turismo (Novo Fungetur), do governo federal. No BRDE, que operou praticamente metade desse recurso, tudo foi emprestado, totalizando R$ 102,5 milhões concedidos ao setor durante o ano.

Para toda a região Sul, foram concedidos R$ 5,97 bilhões.

Leia Mais Canal da Giane Guerra: saiba como receber dicas e notícias de economia no WhatsApp

É assinante mas ainda não recebe a carta semanal exclusiva da Giane Guerra? Clique aqui e se inscreva.