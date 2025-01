McDonald's fecha loja em uma das mais movimentadas ruas do centro de Porto Alegre

O jornalista Guilherme Jacques colabora com a colunista Giane Guerra, titular deste espaço.

Foi fechada a unidade do McDonald's que ficava na Rua Voluntários da Pátria, uma das mais movimentadas do centro de Porto Alegre. Nesta semana, a coluna flagrou o prédio onde ficava o restaurante da rede fechado e já sem a identidade visual da marca. Questionado, o McDonald's confirmou o fechamento e diz que a decisão foi tomada “em novembro do ano passado, seguindo o planejamento estratégico para a região”.

Inicialmente, a rede não respondeu ao questionamento da coluna sobre os funcionários que atuavam no local. No entanto, após a publicação, no final da tarde desta quinta-feira (09), o McDonald's afirmou que nenhum funcionário foi demitido. Todos foram realocados em outras unidades do centro de Porto Alegre.

Em tempo, antes da publicação, a coluna também havia questionado o Sindicato dos Empregados no Comércio Hoteleiro e Similares de Porto Alegre (SECHSPA) sobre o assunto. A entidade havia afirmado não saber do fechamento e disse que iria apurar o caso.

A unidade da Rua Voluntários da Pátria foi uma das três lojas atingidas pela enchente no Centro. As outras foram a da Avenida Borges de Medeiros e do Rua da Praia Shopping – a primeira a ser reaberta. À época dessa reabertura, depois de uma longa reforma, inclusive, o McDonald's previa reabrir as lojas da Borges – o que, de fato, ocorreu ainda no ano passado – e a da Voluntários.

Ainda em 2024, a mesma loja, que agora foi fechada, já tinha enfrentado outro problema: uma colônia de morcegos que se instalou no prédio ao lado, de uma galeria comercial. O transtorno causado pela presença dos animais na vizinhança chegou a provocar o fechamento da lanchonete em mais de duas ocasiões até que o problema fosse resolvido.

* Esta coluna foi publicada às 10h47min e atualizada às 18h19min desta quinta-feira (09) com novo posicionamento do McDonald's.

**Colaborou: Guilherme Gonçalves

