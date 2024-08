O primeiro McDonald's do Rio Grande do Sul foi reaberto no Centro Histórico, após uma longa reforma para consertar os danos severos provocados pela enchente. Ele fica no térreo do Rua da Praia Shopping. Foram trocados equipamentos da cozinha. A lanchonete de 464 metros quadrados já havia passado por uma grande obra no ano passado, quando o segundo piso foi reaberto e totens de autoatendimento foram instalados.