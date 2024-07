Será nesta quinta-feira (4) a reabertura do "Rua", como é carinhosamente chamado o Rua da Praia Shopping, no Centro Histórico, após ficar dois meses fechado por impactos da inundação. O empreendimento na Rua dos Andradas foi atingido pela água em 4 de maio, um dia após ter interrompido as atividades. Foi necessário drenar o prédio e fazer ajustes na rede elétrica. A subestação da CEEE Equatorial que fica no subsolo foi recuperada.