Em recuperação judicial e sob investigação de fraude bilionária, a Americanas fechou mais uma loja em Porto Alegre. A unidade ficava na Avenida Protásio Alves, no bairro Rio Branco, e funcionava como modelo "express", ou seja, com menos espaço e produtos, para compra rápida. O presidente do Sindicato dos Empregados do Comércio de Porto Alegre (Sindec), Nilton Neco, diz que os nove funcionários foram transferidos para a loja da Avenida Azenha.