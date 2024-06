Com R$ 250 milhões, grupo de MG quer reabrir hospital de 154 anos com hotel e shopping em Porto Alegre

Empresa de Minas Gerais, a AFC Holding planeja investir mais de R$ 250 milhões para retomar o funcionamento do Hospital Beneficência Portuguesa, que fechou após séria crise financeira e está completando 154 anos. A ideia é erguer junto a ele um complexo com hotel e shopping. A empresa é a mesma que construiu o Hospital LifePlus em Xangri-lá, no Litoral Norte. Enquanto planeja o projeto, ela busca resolver o impasse judicial envolvendo o leilão. Na disputa, a AFC comprou o hospital por R$ 41 milhões. Uma decisão judicial chegou a anular a venda com o argumento de que o valor foi baixo, mas o grupo mineiro obteve liminar favorável. No plano que a empresa procurou a coluna para contar, está reaparelhar o hospital e ampliar o número de leitos. Seriam gerados 1,8 mil empregos diretos e mais 8 mil indiretos, explicou o diretor-técnico da AFC Holding, Mauro Borges, em entrevista ao podcast Nossa Economia, de GZH. Confira trechos abaixo e ouça ou assista na íntegra no final da coluna.