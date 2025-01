Ex-lateral português Fabio Coentrão é suspeito de envolvimento em comércio ilegal de frutos do mar

O ex-jogador português Fabio Coentrão, que após pendurar as chuteiras passou a se dedicar aos negócios relacionados à pesca, está envolvido em um caso de comércio ilegal de frutos do mar, confirmou nesta quinta-feira (16) a Autoridade para a Segurança Alimentar (ASAE) de Portugal.

As autoridades sanitárias anunciaram a suspensão das atividades de três armazéns ilegais no norte de Portugal e a apreensão de 17 toneladas de produtos alimentícios.

Segundo o veículo Jornal de Notícias, os inspetores visitaram na quarta-feira o depósito do ex-jogador do Real Madrid no porto pesqueiro de Povoa do Varzim (norte), onde encontraram 12 tanques de água do mar cheios de lagostas e camarões.