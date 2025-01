Nossa Economia: quem ajuda a organizar as finanças e dicas para fazê-lo em 2025

Saiba o que faz um planejador financeiro e como se organizar no início do ano.

Neste episódio do podcast Nossa Economia, Giane Guerra conversou com Daniela Aissum, planejadora financeira da SuperRico, que explica como organizar as finanças para 2025. O programa aborda planejamento do orçamento, criação de reservas de emergência e estratégias de investimento.