Em busca da licença ambiental, obra de aquário de R$ 100 milhões em Gramado tem que corrigir documentos

Previsto ainda para 2024, o início da obra de um parque com aquário de R$ 100 milhões em Gramado ainda não ocorreu. O Grupo Oceanic, que toca o projeto, ainda não obteve as licenças ambientais. A nova previsão do CEO Kiko Buerger passou para o primeiro trimestre de 2025.

Ainda tramita na Divisão de Fauna da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Infraestrutura (Sema) um pedido de Autorização Prévia (AP). Também foi solicitada a Licença Prévia e de Instalação (LPI), porém, a documentação foi rejeitada em dezembro. Agora, a empresa reapresentará documentos, com correções.

— Já estamos fazendo a ampliação nas nossas bases técnicas em Balneário Camboriú (onde o Grupo Oceanic já tem um aquário) — diz Buerger.

Para começar a obra, o empreendimento também precisa da Autorização de Instalação (AI), que exige uma licença ambiental da Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam). Depois que a obra estiver pronta, para operar, será necessária a Autorização de Uso e Manejo de Fauna Silvestre.

O terreno, com mais de 100 mil metros quadrados, terá 50% de sua área preservada, promete o Grupo Oceanic. Uma estrutura de 10 mil metros quadrados será construída com materiais metálicos e painéis térmicos. A obra levará 12 meses. Ao todo, os tanques para os peixes e outros animais terão 3 milhões de litros de água. Um estacionamento com 600 vagas ficará na parte externa.

O complexo ainda terá restaurante temático de animais e uma réplica em escala menor da Lagoa dos Patos, com aves e peixes que vivem nestas águas. A ideia também é fazer convênios com universidades gaúchas para desenvolver projetos e pesquisas científicas no local. O parque contratará 200 funcionários, entre veterinários, biólogos, oceanógrafos e zootecnistas.

Outro projeto com aquário para a cidade é o Gramado Natur Park, tocado pelas empresas Seaquarium Brasil, Aquário de Gramado Natur Park S.A. e Incorporadora Linha Bonita. Este ainda está na fase de análise pela Fepam e pela prefeitura, com aporte previsto de R$ 145 milhões. Em um terreno de 570 mil metros quadrados, em frente ao Vale do Quilombo, o empreendimento também terá um parque natural com área verde.

