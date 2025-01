O cenário sensível no qual a Petrobras avalia reajustar combustíveis

No mesmo dia da decisão do Banco Central sobre a elevação do juro, nesta quarta-feira (29), terá reunião do conselho de administração da Petrobras para avaliar a política de preços. Ao que tudo indica, o diesel terá alta superior a R$ 0,20 nas refinarias, ajustando parte da defasagem em relação ao mercado internacional. É a primeira alteração desde dezembro de 2023.

Já gasolina e gás não devem ter alterações por agora nas refinarias. Apesar das altas recentes, o preço destes combustíveis não foi reduzido em momentos de 2024 nos quais dólar e petróleo tinham recuado, o que permitiu que a petrolífera formasse um colchão no caixa para não agir em momentos de volatilidade.

As decisões teriam sido já comunicadas ao presidente Lula na segunda-feira pela presidente da estatal, Magda Chambriard, que tem dito que a instabilidade com o pacote fiscal do governo e com a volta de Donald Trump já está "arrefecendo".

O diesel tem impacto em cascata na inflação, ponto que tem abalado a popularidade do governo federal. Ou seja, o cenário é sensível. No próximo sábado, 1º, já aumentará o ICMS do diesel, do etanol e da gasolina.

