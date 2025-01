Reunião do Copom, feira de varejo, agenda e mais pílulas da economia 28.01

Agenda

Banco Central dá início à reunião do Comitê de Política Monetária (Copom), que elevará novamente a taxa de juro Selic. A decisão sai amanhã. Sobre o impacto nos investimentos: Os investimentos apontados como a "bola da vez" para o seu dinheiro em 2025

Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC) divulga o Índice de Confiança do Empresário do Comércio (Icec) de janeiro.