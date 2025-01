Cervejaria encerra operações no Centro Histórico e ponto está para alugar

Depois de tentar vender o ponto, sem sucesso, a franquia da cervejaria 4Beer do Centro Histórico encerrou as operações. Foram menos de três anos de funcionamento. Atualmente, o prédio na icônica esquina das ruas Coronel Genuíno e Marechal Floriano Peixoto está disponível para locação.

O ponto chegou a ser anunciado por R$ 270 mil com tudo o que tinha dentro. Praticamente todos os móveis e utensílios, ao menos, foram vendidos para a franquia do 4Beer do bairro Três Figueiras, inaugurada no último dia 14 na Avenida Teixeira Mendes, 830.