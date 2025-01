Em expansão pelo Centro, Banrisul abrirá agência em antigo prédio da Mesbla

Dentro da sua expansão no Centro Histórico de Porto Alegre, o Banrisul instalará uma agência em um antigo prédio que pertenceu à varejista Mesbla, na Rua Manoel Pereira, esquina com a Coronel Vicente. Segundo o presidente do banco, Fernando Lemos, a unidade terá 700 metros quadrados e será especializada no atendimento de pessoas físicas. O contrato está sendo finalizado para assinatura. A operação ficará no térreo, separada da unidade que o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) instala no local.