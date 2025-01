Presidente do Banrisul, Fernando Lemos, fez anúncios em evento na Casa NTX nesta quinta-feira (23). Tiago Pereira / Agência RBS

O Banrisul anunciou, nesta quinta-feira (23), que abrirá a rede de atendimento dos seus caixas eletrônicos para clientes de outros bancos. Neste ano, serão instalados mais de mil equipamentos que oferecem o serviço. Eles ficarão nas agências, mas também em pontos externos, como shoppings, supermercados e postos de combustíveis. Os que já existem serão substituídos pelos novos.

Outra novidade é que a conta digital do Banrisul estará disponível para clientes de todo o Brasil a partir de fevereiro. Também serão abertas novas agências focadas em atender pessoa física e jurídica. Algumas que já existem serão repaginadas, como a própria sede no Centro Histórico. Em cada abertura e reforma, o presidente do banco, Fernando Lemos, estima investir cerca de R$ 2 milhões.

— A primeira agência pessoa física nesse novo modelo será instalada na Rua da Praia (Andradas), onde ficava uma loja da Casa Maria. Para pessoa jurídica, neste primeiro momento, serão 15 agências com o novo conceito — disse Lemos, que negocia para abrir mais um ponto no Centro Histórico.

— Precisamos de agências novas no Centro. As que temos estão sucateadas. Nós temos um compromisso com este bairro. Seria muito fácil pegar um imóvel na Carlos Gomes e fechar (agências) no Centro, mas nós vamos reformular todo o nosso prédio central. Vamos abrir mais agências para dar mais conforto aos nossos clientes — completa o executivo.

Em 2025, Lemos prevê a instalação de 150 novos Banripontos pelo Estado. São empresas conveniadas ao Banrisul que oferecem aos clientes do banco serviços e produtos bancários específicos.

Essas e outras medidas fazem parte do novo posicionamento comercial do Banrisul, que tem o lema "um banco aberto". Elas foram anunciadas em evento na Casa NTX, na zona norte de Porto Alegre, que contou com a presença de empresários e representantes de entidades.

