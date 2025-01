Por que o Banrisul vai mudar as regras de seus empréstimos

Na quinta-feira (23), o Banrisul vai formalizar uma mudança de seu "posicionamento comercial" . A expressão não é óbvia no caso de um banco, mas como seu principal produto é crédito, é simples: o banco estadual vai alterar as regras para concessão de empréstimo .

A mais relevante deve ser a volta do Banrisul ao financiamento de grandes empresas . Na gestão anterior, o foco era o de diluição de risco , com a concentração da carteira de crédito em pequenas operações.

Se por um lado essa estratégia deu conforto ao banco gaúcho quando o sistema financeiro teve ressaca com a concessão de empréstimos na época da pandemia, por outro era vista como excessivamente cautelosa e apontada como uma das causas do baixo crescimento da carteira de crédito.

Um dos motivos para a mudança é acelerar o crescimento da carteira de crédito , especialmente em um momento de forte alta do juro, que limita o acesso a financiamento de empresas menores. Mas a mudança não responde apenas a essa fase, é mais não tem apenas essa Outra é apoiar a reconstrução do Estado.

Outra vertente da mudança é acompanhar o que o presidente do Banrisul, Fernando Lemos, chama de "profunda transformação do sistema financeiro", com a ascensão de bancos digitais e fintechs (startups financeiras).