Como se explica o investimento em petroquímica em fase difícil para o setor

Por isso, é importante saber que a capacidade total da Braskem no RS é de 5 milhões de toneladas ao ano. E o aumento anunciado nesta sexta-feira (17) é de 50 mil toneladas, uma centésima parte do total .

O passo atrás nem é muito longo: em agosto de 2023, outro evento no polo petroquímico gaúcho abrigou parlamentares para mostrar as dificuldades da indústria diante de vários fatores , inclusive o fim do Regime Especial da Indústria Petroquímica (Reiq).

É interessante observar, ainda, que o evento no polo gaúcho foi iniciativa da Associação Brasileira da Indústria Química (Abiquim), que representa nacionalmente o setor. As instalações de Triunfo são as mais modernas de grande porte no país, por isso é tão representativo.