Reconstrução do RS vai receber R$ 400 milhões em apoio via operação do Itaú

Uma operação internacional de R$ 1,4 bilhão do Itaú Unibanco, em parceria com a IFC (International Finance Corporation, integrante do sistema do Banco Mundial) e o IDB Invest vai destinar R$ 400 milhões ao financiamento de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) do Rio Grande do Sul para a reconstrução econômica depois da enchente de maio de 2024.