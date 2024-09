"A destruição da floresta é um tiro no pé do agronegócio", diz pesquisador com 36 anos de Amazônia

Beto (de Adalberto) Veríssimo é engenheiro agrônomo pós-graduado em Ecologia pela Universidade Estadual da Pensilvânia (EUA), pesquisador sênior e cofundador do Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia (Imazon) e diretor do Centro de Empreendedorismo da Amazônia (CEA). Começou a trabalhar na região em 1988. Escreveu 20 livros sobre ambiente e desenvolvimento sustentável e coordenou estudos técnicos que resultaram na criação de mais de 25 milhões de Unidades de Conservação. O pesquisador disse ter lido toda a obra de Erico Verissimo, inclusive Solo de Clarineta, que descreve a árvore genealógica da família. E observa que, embora o sobrenome não seja tão comum, não há parentesco próximo.