Gusttavo Lima recebe alta hospitalar após três dias internado

Gusttavo Lima foi hospitalizado no último sábado (21).

Após três dias internado, Gusttavo Lima recebeu alta do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, nesta terça-feira (24).

O cantor foi internado no último sábado (21) para tratar dores abdominais. Ele chegou a cancelar o show que faria no Festival Villa Mix, por conta do desconforto.