Ariana Grande, Kelly Clarkson e Michael Bublé ocupam o top 3. Marleen Moise / Atlantic Records / Ethan Miller / Getty Images via AFP / Divulgação / Getty Images via AFP

A revista norte-americana Billboard, especializada na indústria musical, publicou uma lista com as 25 músicas de Natal mais populares do século 21. A cantora Ariana Grande ocupa o topo da lista com Santa Tell Me, lançada em 2014. Seguindo por Kelly Clarkson, com Underneath The Tree, de 2010.

As cantoras e juradas do The Voice dos Estados Unidos, além de ocuparem o 1º e 2º lugar, aparecem na lista novamente juntas com Santa, Can You Hear Me?, colaboração lançada em 2021.

Já o cantor canadense, Michael Bublé, aparece na lista cinco vezes – no 3º, 9º, 10º, 22º e 23º lugar.

O resto do ranking é preenchido por grandes nomes da música pop, como Jonas Brothers, Justin Bieber, Katy Perry, Taylor Swift, Sabrina Carpenter, Ed Sheeran e Sia.

Confira a lista das Top 25 músicas de Natal do século 21:

Ariana Grande: Santa Tell Me (2014) Kelly Clarkson: Underneath the Tree (2010) Michael Bublé: It’s Beginning to Look a Lot Like Christmas (2011) Jonas Brothers: Like It’s Christmas (2019) Ed Sheeran & Elton John: Merry Christmas (2021) Justin Bieber: Mistletoe (2011) Sia: Snowman (2017) Gwen Stefani: You Make It Feel Like Christmas (2017) Michael Bublé: Have Yourself a Merry Little Christmas (2011) Michael Bublé: Holly Jolly Christmas (2011) Pentatonix: Hallelujah (2016) Laufey: Christmas Magic (2024) Kelly Clarkson & Ariana Grande: Santa, Can You Hear Me? (2021) John Legend: What Christmas Means to Me (2018) Katy Perry: Cozy Little Christmas (2018) Pentatonix: God Rest Ye Merry Gentlemen (2016) Pentatonix: Mary, Did You Know? (2014) Meghan Trainor: Jingle Bells (2023) Taylor Swift: Christmas Tree Farm (2019) Laufey: Winter Wonderland (2023) Sabrina Carpenter: Santa Doesn’t Know You Like I Do (2023) Michael Bublé: Christmas (Baby Please Come Home) (2011) Michael Bublé: I’ll Be Home For Christmas (2011) Idina Menzel: Baby It’s Cold Outside (2014) For King & Country: Do You Hear What I Hear? (2021)

Na publicação em que divulga a seleção, a Billboard aponta que normalmente há pouco espaço para músicas novas nas listas de canções de Natal mais ouvidas, que geralmente são ocupadas por hits clássicos como Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (1950), de Frank Sinatra, e Jingle Bell Rock (1957), de Bobby Helms.

Neste ano, entretanto, as duas cantoras que lideram o ranking quebraram esse padrão. Pela primeira vez na história, músicas natalinas lançadas neste século entraram no Top 10 do Hot 100 das mais ouvidas da Billboard na semana do Natal: Santa Tell Me da Ariana ficou em 9º lugar, e Underneath The Tree, da Kelly, em 10º.