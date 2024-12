Ecovix prevê maior parte das obras de R$ 1,7 bi em Rio Grande, gerando cerca de mil empregos

Agora que falta só uma etapa burocrática a cumprir, a assinatura formal do contrato entre Transpetro, Ecovix e Mac Laren, a empresa que opera o Estaleiro Rio Grande informa que a construção dos cascos dos quatro navios que vão prestar serviço a Petrobras será mesmo feita na cidade do litoral gaúcho, com o comissionamento das embarcações feito em Niterói.