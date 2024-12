Indígena foragido por atos golpistas em 2022 é preso na fronteira com a Argentina

José Acácio está preso na delegacia da Polícia Federal em Foz do Iguaçu , no Paraná, e vai passar por uma audiência de custódia nesta segunda-feira (23). O mandado de prisão foi assinado pelo ministro Alexandre de Moraes .

Investigação

De acordo com as investigações, José Acácio esteve à frente de manifestações ilegais realizadas no Congresso Nacional, no aeroporto de Brasília e nas proximidades do hotel no qual o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ficou hospedado antes de tomar posse para o terceiro mandato.