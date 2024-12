Polícia Civil apreende cerca de 80 kg de cocaína e prende homem de 44 anos

A Polícia Civil apreendeu mais de 80kg de cocaína em ações realizadas na madrugada desta segunda-feira (23). As apreensões foram efetuadas pelo Departamento Estadual de Prevenção e Repressão ao Narcotráfico (Denarc) em Sapucaia do Sul, na Região Metropolitana e em Novo Hamburgo, no Vale do Sinos.